Скандал с билбордами в Уральске разгорелся во время правления. Тогда металлические конструкции просто-напросто сносили с улиц Уральска. ШАКИМОВ это объяснял тем, что билборды представляют собой угрозу людям и закрывают все красоты города. По словампосле этого в акимат города неоднократно обращались рекламные агентства с просьбой установить современные конструкции, которые признаны во всем мире. - Раньше были билборды размеров 3х6 метров, но мы просили, чтобы билборды были современные, размером 3х4 метра, - рассказал главный архитектор Уральска. - Кроме того, если вы помните, раньше были самодельные конструкции. Было несколько случаев, когда баннеры срывало ветром на Абулхаир хане и в поселке Зачаганск, и они падали на людей. Но рекламные агентства тогда эти требования не выполняли, и билборды были снесены. Сейчас есть условия, при которых билборды должны быть заводскими из алюминиевого профиля, определен размер. Кроме того, рекламные агентства должны будут следить за состоянием своих конструкций. По словам Виталия КУШНЕРА, причин для возвращения билбордов на улицы Уральска собралось три. - Во-первых, это развитие для малого и среднего бизнеса, поскольку билборды - это реклама, а реклама, как известно, двигатель торговли. Вторая, но не менее важная причина, – это дополнительная статья бюджета, то есть налоги, которые изымаются с данных конструкций. Одна сторона билборда в среднем дает 32 тысячи тенге в месяц. Эти деньги идут в городской бюджет и, соответственно, на благоустройство города. Кроме того, новыми конструкциями будут заменены старые, которые еще не успели снести, - сообщил КУШНЕР. Сколько всего билбордов будет в Уральске, пока неизвестно, поскольку власти сейчас определяют места, где будут стоять конструкции. - Они будут пропорционально распределены, чтобы не было, что в одном месте их будет несколько, а в другом не будет. Все должно быть равномерно. В основном билборды будут ставить рекламные агентства, которые и раньше занимались рекламой на металлических конструкциях.