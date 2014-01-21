Об этом корреспонденту портала «Мой ГОРОД» сообщил директор областной клинической больницы Ерлан ТОКСАНОВ.

- Улучшение есть. Валентина Николаевна пришла в сознание, но многого не может вспомнить. Разговаривать ни с кем не хочет, даже с родственниками. Пускает к себе только дочерей, - сообщил директор больницы.

По его словам, Валентину КАРКУЛА перевели в палату хирургического отделения. Она находится под охраной.

Напомним, дерзкое нападение на дом предпринимателей Каркулы было совершено в ночь на 13 января. Сейчас выяснилось, что Виталия и Валентину Каркулу пытали. Мужчину преступники убили выстрелом в голову. Женщину оглушили. Позже она сама вызвала полицейских и врачей. Несколько дней Валентина Николаевна оставалась в крайне тяжелом состоянии. Позже ее перевезли в областную клиническую больницу, где женщина пришла в себя.

Между тем, разбойное нападение и убийство остается не раскрытым. Хотя по данному преступлению в Зеленовский район приехали следователи и оперативники комитета криминальной полиции МВД РК.

- Мы работаем, – сказал по телефону начальник Зеленовского РОВД Ербол СИДАГАЛИЕВ. – Разослали ориентировки, разыскиваем автомашину «Пассат» белого цвета, с затонированными задними стеклами. Конфиденциальность, анонимность и выплата крупного денежного вознаграждения гарантируется.