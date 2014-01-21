3 февраля начинается прием документов по программе «Доступное жилье-2020». На жилье могут претендовать молодые семьи в возрасте до 29 лет. Прием заявок закончится 3 марта. Об этом сообщается на официальном сайте акимата Уральска.

Арман БИСЕМБАЛИЕВ, заведующий сектором жилья и приватизации отдела ЖКХПТиАД г. Уральска, рассказал, что всего отберут 180 семей. Ровно столько квартир будет в двух пятиэтажных домах, что строятся сейчас в районе Зачаганска.

- В каждом доме по 90 квартир. Окончательных сроков нет, но мы рассчитываем, что по плану строительство завершится в августе месяце. После того, как все документы будут приняты, мы рассмотрим заявления в течение месяца, а потом уже состоится выдача ключей.

Кто может претендовать на доступное жилье

1. Супруги, не достигшие 29 лет, либо неполная семья, в которой детей (ребенка) воспитывает один из родителей, не достигший возраста 29 лет, в том числе разведенный, вдовы;

2. Период зарегистрированного брака не менее 2-х лет на момент подачи заявления, за исключением неполной семьи. Также учитываются отсутствие у участника программы жилья на праве собственности в населенном пункте, в котором подается заявление на участие в программе для заселения в арендное жилье с последующим выкупом. Учитывается ежемесячный совокупный чистый доход семьи за последние 6 месяцев перед подачей.

Какие документы нужны

1. Копии удостоверений личности заявителя и членов его семьи (копии сверяются с оригиналом);

2. Справка с места работы заявителя (супруга/супруги);

3. Копия свидетельства о заключении брака (расторжении брака, свидетельства о смерти супруга/супруги) и рождении детей (в случае наличие такого) (копии сверяются с оригиналом);

4. Адресная справка (регистрация участника Программы в населенном пункте, в котором осуществляется строительство жилья в рамках Программы, не менее двух лет), (ЦОН, ул. Жамбыла, 81)

5. Справка территориального органа министерства юстиции Республики Казахстан (Ф-1 с отображением по Республике Казахстан) об отсутствии у участника программы и членов его семьи жилья на праве собственности в населенном пункте, в котором подается заявление на участие в программе для заселения в арендное жилье с последующим выкупом (ЦОН ул. Жамбыла, 81);

6. Справка с места работы о заработной плате заемщика за последние 6 месяцев, предшествующих месяцу сдачи документов;

7. Справка за каждого из членов семьи, являющегося инвалидом или страдающего тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, согласно перечню утвержденному правительством Республики Казахстан (при необходимости);

8. Справка за каждого из супругов, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявших родителей до совершеннолетия (при необходимости).

Прием документов в рабочие дни с понедельника до пятницы с 9.00 до 17.00 перерыв с 13.00 - 14.30 часов.

Уполномоченный орган по реализации жилья - ОЖКХПТиАД г. Уральск (сектор жилья и приватизации). Адрес: ул.Фрунзе, 127А, каб. 21.

Мирослава ШОНАЛОВА