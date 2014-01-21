Сегодня, 21 января, в 16.00 на деповском мосту столкнулись 4 автомобиля: Audi A6, Seat Toledo, Hyundai Accent и Audi B4. По словам водителя Audi A6, он ехал по мосту в сторону проспекта Абулхаир хана, скорость была небольшая. - Ехавшая впереди машина вдруг резко остановилась, я тоже, соответственно, "тормознул", - говорит водитель А6. - И следовавшая сзади машина врезалась в меня, после чего я почувствовал еще один удар. Вышел из машины, смотрю, а там еще две машины влепились друг в дружку. Со слов водителя Audi B4, в ДТП виновен владелец машины "Хюндай", так как он слишком резко тормознул. Из-за аварии на мосту образовалась огромная пробка. Сейчас водители дожидаются приезда дознавателей.