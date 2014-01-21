- Вина девушки установлена, она чистосердечно признала свою вину и раскаялась в содеянном, - говорит. - Сейчас дело передано в уральский городской суд. Инцидент произошел в конце декабря 2013 года. 32-летняя девушка, поссорившись с мужем, отправилась к подруге. Выпив бутылку водки, две подруги поспорили, что первой «слабо» срубить елку на площади перед Дворцом бракосочетаний. В три часа ночи, взяв металлическую пилку, девушка отправилась на дело. Пропажу заметил охранник. Полиция с помощью кинологов и собак нашли пропавшую елку. Ее нарядила и поставила у себя дома хулиганка. Напомним, 30 елей, одну из которых спилила горе-спорщица, и 170 сосен посадили 1 декабря в День первого президента