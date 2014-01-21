Фото с сайта www.time.kz Фото с сайта www.time.kz Временно исполняющим обязанности государственного секретаря РК стал Карим Масимов, сообщает NUR.KZ. Указом главы государства возложено временное исполнение обязанностей государственного секретаря РК на Масимова Карима Кажимкановича – руководителя администрации президента Республики Казахстан. Об этом говорится в сообщении на сайте Акорды во вторник. Тажин Марат Муханбетказиевич освобожден от должности Государственного секретаря Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.