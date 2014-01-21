Фото с сайта malamant.livejournal.com Фото с сайта malamant.livejournal.com Посла Казахстана в России освободили от должности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду. "Оразбаков Галым Избасарович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Российской Федерации", - говорится в тексте сообщения. Галым Оразбаков родился 1 сентября 1964 года в Алма-Ате. В 1986 году окончил Казахский политехнический институт имени Ленина по специальности "инженер-механик". С 1995 по 1996 годы занимал пост заместителя министра транспорта и коммуникаций. С 1996 по 1997 заведующий секретариатом, секретарь Высшего экономического совета при Президенте Республики Казахстан. В разные годы работал в должности директора департамента по экономической политике, инвестициям и внешним связям МТК РК, председателем Комитета по использованию воздушного пространства и деятельности гражданской авиации МТК, вице-министром транспорта и коммуникаций РК. С 1998 по 1999 годы работал вице-президентом по общим вопросам, директором по административным вопросам и строительству, исполнительным директором ЗАО "ННК "Казахойл". С 2000 по 2001 был заместителем заведующего производственным отделом канцелярии премьер-министра РК. В июле 2003 занял должность президента ОАО "НК "Казахстан Инжиниринг". Занимал посты министра индустрии и торговли Республики Казахстан. С 16 апреля 2008 по 25 апреля 2012 года - Чрезвычайный и Полномочный посол в Государстве Израиль. 25 апреля 2012 года указом Главы государства Оразбаков назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Российской Федерации.