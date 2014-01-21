Фото с сайта www.jokey.kz
Kaspi bank ответил на претензии почти 40 заемщиков, изложенных в исковом заявлении, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Юристы отмечают, что в заявлении не указано, в чем именно заключаются нарушения со стороны банка, вследствие чего признать договоры займов недействительными нельзя, по крайней мере до того момента, пока клиенты не предоставят доказательства этих нарушений. Юристы подчеркнули, что все документы, которые были заключены Kaspi bank с клиентами, соответствуют закону.
Также заемщики жаловались, что за те 15 минут, в течение которых оформляется кредит, у них не было возможности ознакомиться с условиями сделки. "Данный довод является несостоятельным, поскольку в течение 15 минут осуществляется лишь оформление пакета документов по ДБЗ (договору банковского займа. - Прим. автора). На сайте банка, а также в СМИ, в открытом доступе потенциальным заемщикам представлена возможность изучения договоров и других документов как вне помещений банка, так и в помещениях банка в течение неограниченного времени", - прокомментировали в Kaspi bank. Также юристы отметили, что в заявлении клиент ставит подпись, подтверждающую, что он ознакомлен с условиями займа.
Касательно довода о том, что Kaspi bank взимает комиссию за ведение ссудного счета, в банке отметили, что компания не открывает такой счет, а значит, комиссия за него не начисляется. Также юристы сообщили, что клиенты сами решают, в какие дни им необходимо вносить платеж и какого он будет размера. Единственное условие - сумма платежа не должна быть меньше минимальной. Размер рекомендованного платежа рассчитывается исходя из срока погашения в один год. Таким образом, установить график погашения долга на момент заключения сделки невозможно. Добавим, что, по данным юристов, банк никогда не рекламировал свои кредиты как беспроцентные.
Истцы утверждают, что им навязали услуги страховой компании, за которые, соответственно, тоже необходимо платить. "Данное утверждение не соответствует действительности. Банк не совершал никаких действий по принуждению заемщиков на подписание договора страхования с конкретной, определенной банком страховой организацией. Клиент вправе заключить договор страхования с любой организацией, осуществляющей страховую деятельность. Банк никоим образом, ни письменно, ни устно, не диктует клиенту условия о необходимости заключения таких договоров страхования с данной конкретной страховой организацией", - отметили в Kaspi bank.
Добавим, что сегодня, 21 января, состоялось очередное судебное заседание. Отметим, что количество истцов уменьшилось на одного человека, причины отзыва иска пока неизвестны. Стороны заявили несколько ходатайств. Представитель истцов Ермек Нарымбаев попросил суд привлечь представителя Национального банка в качестве третьей стороны. По мнению общественника, Нацбанк, как надзорный орган, по итогам процесса может повлиять на деятельность Kaspi bank. Также Нарымбаев попросил банк предоставить подробные выписки по каждому истцу, по которым можно проследить движение денег и узнать, какая часть платежей уходила на погашение кредита, какая перечислялась в качестве вознаграждению банку.
Представители банка отметили, что, согласно закону, привлечение Нацбанка в качестве третьей стороны невозможно. Поэтому Kaspi bank предложил пойти на компромисс и пригласить представителя надзорного органа как специалиста, которому стороны смогут задавать вопросы. Что касается выписок, банк согласился их предоставить, попросив для этого недельный срок, до 28 января. Нарымбаев пояснил, что все эти документы, включая истребованную ранее договорную базу, необходимы для судебной экономической экспертизы.
Ранее трое заемщиков Kaspi bank обвинили Ермека Нарымбаева в обмане и мошенничестве. По их словам, защитник взял у них по 200 долларов за то, что представляет их интересы в суде. Ситуация с возвратом денег зашла в тупик, так как, по словам заемщиков, их заявления Нарымбаев в иск не включил. Сам общественник назвал ситуацию провокацией.