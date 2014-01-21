Назначение клуба Science Club – пробуждать и укреплять интерес студентов к науке Казахстана, потребность и желание лучше знать материал. - В связи с тем, что Казахстан взял курс на индустриально-инновационное развитие, организация клуба Science Club актуален и будет способствовать успешной реализации данной программы, - говорит. По словам молодежного лидера, все это создается для успешного проведения практических опытов, преподавателями Канады и Казахстана. В научном клубе Science Club предусмотрено большое количество лабораторных работ, на которые отводятся отдельные уроки в тематическом планировании. Работа Science Club будет проводиться во внеурочное время, согласно расписанию занятий, согласованное с учебной частью колледжа. Основными задачами Science Club является формирование научного мировоззрения студентов, организация их досуга и проваганда здорового образа жизни.