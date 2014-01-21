Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz 20 и 21 января на трассах Актюбинской области из-за снега и метели застряли более 200 автомобилей, в том числе грузовая техника и пассажирские автобусы. Спасатели эвакуировали 135 человек, все они были размещены в гостиницах и школах, а также в пунктах обогрева близлежащих сел. Самое большое скопление автомобилей образовалось 20 января на хромтауской трассе. Застряли около 130 легковых машин, 2 автобуса и 6 грузовиков. Почти 80 пассажиров этих транспортных средств разместили в двух школах поселка Карабутак, где их обеспечили горячим питанием, спальными местами и медицинской помощью. В тот же день затор из 68 автомобилей образовался на автодороге от поселка Пригородный-2 до границы Российской Федерации. Более 50 пассажиров и водителей половины застрявших авто были эвакуированы в Алимбетовскую среднюю школу Каргалинского района. Также технику и людей вызволяли из снежного плена на автодорогах «Актобе-Комсомол», «Кандыагаш-Шалкар» и «Актобе-Атырау». Отметим, что с начала января в Актобе выпал снег в три раза превышающий месячную норму. Кроме того, в последние дни в городе и области резко упала температура воздуха до минус 25-30 градусов, были сильные метели. Из-за заваленных снегом дорог движение транспортных средств затруднено даже в областном центре, не говоря уже о загородных трассах. В департаменте по ЧС Актюбинской области создан оперативный штаб в целях оперативного управления мероприятиями по ликвидации сложившейся обстановки.