ЧП случилось 14 января в селе Толыбай Актастинского сельского округа Айтекебийского района. Волк напал на Аскара АБДИБЕКА, когда тот шел утром в школу. Парень остался жив, волк поцарапал ему шею. По сведениям пресс-службы ДЧС, в целях исключения бешенства подростка тут же отвезли на самолете санавиации в райцентр. Везти ребенка в больницу по дороге было невозможно, так как из-за буранов все подступы к селу замело. Аскару сделали уколы против бешенства. Сейчас он находится в больнице.