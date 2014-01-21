Иллюстративное фото с сайта www.naukogradpress.ru Иллюстративное фото с сайта www.naukogradpress.ru В Атырау водитель внедорожника едва не убил жильцов частного дома. Инцидент произошёл в час ночи, когда семья уже отправилась спать. В итоге сразу четыре человека оказались в больнице. В тот злополучный день беременная женщина с мужем и двумя детьми осталась в доме родителей. Среди ночи все проснулись от сильного удара и грохота. Перепуганные домочадцы увидели, что автомобиль "Хюндай" оказался прямо у них в комнате! Старый саманный дом, как и металлический забор, не устоял под натиском внедорожника, в итоге маленьких детей буквально пришлось откапывать из-под груды обломков. По словам пострадавших, водитель, хотя и был сильно пьян, успел сбежать с места аварии. Семья КАДЫРОВЫХ уже заявила в полицию, однако виновник ДТП, по слухам, имеющий влиятельных родственников, рассчитывает на "мировую". - Это ужас какой-то! Сначала врезался в дом, а потом сбежал. Мой брат в нейрохирургии с сотрясением мозга, ребенку наложили гипс, у него перелом ноги, беременная не может встать с кровати! - говорит родственница пострадавших Гульмира КАДЫРОВА. Источник: КТК