Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org В Южно-Казахстанской области директор ТОО "Ақ Мереке" предлагал сотруднику финансовой полиции Т1 млн за прекращение уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. "14 января сотрудниками департамента финполиции по ЮКО по подозрению в даче взятки сотруднику департамента финансовой полиции в размере 1 млн тенге за прекращение уголовного дела в отношении должностного лица ТОО "Ақ Мереке", задержан бывший директор указанного учреждения КурманбайА.К.", - говорится в сообщении ведомства во вторник. В отношении бывшего директора возбуждено уголовное дело по ст.312 ч.4 п. "б" УК РК - "Дача взятки в крупном размере". В настоящее время обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Источник: NUR.KZ