Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" с места событий. Сегодня, 21 января, горел склад ТОО "Сауда инвест", что находится рядом со зданием завода "Омега". Компания занимается оптовой поставкой продуктов. Вся продукция сгорела при пожаре. Также во дворе, рядом со складом, стояли два пикапа, они также полностью сгорели. Предположительно машины принадлежат "Сауда Инвест". В данный момент пожар потушен, но на складе очень сильное задымление. По словам чсников, об ущербе и причинах пожара можно будет говорить, как только рассеется дым. Пока известно, что площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Об этом корреспонденту портала "Мой ГОРОД" сообщил главный специалист УЧС города Уральск Нурболат ЕГИНБАЕВ. По словам сторожа складов, возгорание началось в одном из боксов помещения. В складах хранились продукты питания. Напомним, на тушение огня в район "Омега" выезжали все пожарные подразделения города. Фото Алексея ЕГОРОВА