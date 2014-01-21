Пожарные к месту ЧП начали съезжаться около 6.30 утра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Горело открытым пламенем здание, обшитое профлистом, напротив областного психоневрологического диспансера. Очевидцы рассказали, что возможно это арендуемое помещение, в котором расположен склад продуктов. Район пожара оцеплен по периметру, запрещен проезд как для легковых автомобилей, так и для общественного транспорта. В 10 метрах от объекта пожара находится автозаправка, а буквально рядом автостоянка. В срочном порядке полицейские просили вывезти машины из стоянки. На место происшествия прибыл замакима ЗКО Алмаз БАДАШЕВ и аким Уральска Алтай КУЛЬГИНОВ. Огонь тушат все пожарные подразделения города. Сведений о погибших и пострадавших нет. Корреспонденты портала "Мой ГОРОД" следят за развитием событий. Фото Ербола АМАНШИНА и Алексея ЕГОРОВА