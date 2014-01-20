Иллюстративное фото с сайта news-vlad.ru Иллюстративное фото с сайта news-vlad.ru Об этом корреспонденту портала «Мой ГОРОД» сообщили в городском управлении внутренних дел, куда передано уголовное дело в отношении Бароха ПИТЕРА. - Назначен ряд экспертиз по фото и видеоматериалам, изъятым в номере британца в гостинице «Шагала». Только по их результатам будет решен вопрос о меры пресечения. Поэтому с ходатайством об аресте гражданина Великобритании мы еще в суд не выходили, - сообщили в ГУВД. Ранее пресс-служба ДВД ЗКО сообщила, что возбуждено и расследуется уголовное дело по ст.273-1 УК РК - «Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, либо их привлечение для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера». Возбуждение второго уголовного дела по статье 124 УК РК  - «Развращение малолетних» все еще остается открытым, так как в полиции ждут результатов вышеназванных экспертиз. Напомним, фото- и видеоматериалы, о которых идет речь, были подпорчены во время задержания в апартаментах гостиницы, поскольку подозреваемый, увидев через окно наряд полиции, попытался уничтожить свою оргтехнику: залил водой и пытался сжечь в микроволновой печи ноутбук, флэшкарты, жесткие компьютерные диски и видеокамеру. На уже восстановленных частично электронных носителях были обнаружены файлы с фотографиями сессий порнографического содержания с участием молодых девушек, в том числе несовершеннолетних из числа учениц общеобразовательных заведений г.Уральска и г.Атырау.