Температура в городе снова непостоянна. - 21 января днем будет 15-17 градусов ниже нуля, ночью - 23-25 мороза, 22 января будет такая же погода. А вот с 23 по 25 января будет наблюдаться повышение температуры до 16-18 мороза ночью и 10-12 градусов днем, осадки в виде снега,- говорит инженер-синоптик Жаннат САТЫБАЛДИЕВА.- С 26 января снова будет понижение температуры воздуха, днем до 15-17 градусов ниже нуля, а ночью до 22-24 градусов мороза. Морозы продержатся с 26 января и до конца месяца.