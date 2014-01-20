Сегодня, 20 января, владельцы гостиницы «Шагала» распространили для СМИ сообщение, в котором говорится, что нарушение инструкции допустили сотрудники ТОО «Охрана «КМС», с которым у отеля был заключен договор на обеспечение безопасности объекта. На КПП «Шагалы» дежурили двое охранников и они обязаны были направлять всех гостей на ресепшен, чего сделано не было. Это выявила служебная проверка внутри гостиницы. Инна ЛЕБЕДЕВА уточнила, что подозреваемый в растлении малолетних британец жил в апартаментах с отдельным входом. — Апартаменты — это своего рода квартира, с отдельным входом, однако охранники обязаны были всех гостей направлять на ресепшен, а уже потом по номерам. Нас проинформировали, что данные охранники уволены из ТОО «Охрана «КМС». Корреспондент портала «Мой ГОРОД» связалась с руководством ТОО «Охрана «КМС», однако там от комментариев отказались. Также в заявлении «Chagala Group» говорится, что гостиница выселила постояльца отеля, как только была получена информация о возбуждении уголовного дела. — Информацией о текущем местонахождении данного гражданина мы не обладаем, — пишет пресс-секретарь «Shagala group» Инна ЛЕБЕДЕВА. Напомним, 38-летний подданный Великобритании, постоялец отеля «Шагала» и работник ТОО «Жаикмунай» подозревается в изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело. В то же время нет сведений от ДВД ЗКО относительно меры пресечения для британца, есть информация, что подозреваемый в растлении малолетних все еще находится на свободе.