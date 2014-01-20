Фото с сайта www.kaztkd.kz Фото с сайта www.kaztkd.kz Почти полгода потребовалось Азамату Тенизбаеву, чтобы доказать свою невиновность. Казахстанского таеквондиста, обвинённого в сексуальном домогательстве во время перелёта Мехико – Лондон, оправдали решением суда присяжных ещё 8 января. Но только на воскресенье, 19 января, молодой спортсмен вместе с мамой забронировали билеты на рейс домой. Вице-президент клуба "Барыс" Султанмахмут Шокбытов рассказал Мегаполису о том как проходил скандальный процесс. "Я был тренером сборной по таеквондо и понимаю, что с молодыми спортсменами может произойти всё что угодно. И, не видя Азамата вблизи, не разговаривая с ним, допускал все варианты. Но ключевую роль в том, что он оправдан, сыграла его мама – Жазира. То, что она сделала, – настоящая история о силе материнской любви и способности к самопожертвованию", - говорит Шокбытов. "Хотя – сейчас я не буду называть имён – в предыдущем составе казахстанской федерации таеквондо нашлись такие люди, которые убеждали Азамата и его родителей, чтобы Тенизбаев взял вину на себя. Конечно, так было бы проще. Не пришлось бы нести никаких затрат. Но путь наименьшего сопротивления не всегда самый лучший. Кроме того, что Азамату пришлось бы минимум год провести в английской тюрьме, это бы поставило крест на всей его карьере", - отметил Султанмахмут Шокбытов. "Мне было очень жаль маму Азамата. Жазира постоянно плакала. Особенно во время перевода речи прокурора. Я и сам вздрагивал, когда слушал, что он говорит и какие вопросы задаёт. Он постоянно пытался сбить Азамата с толку, интересовался: "Вы признали факт контакта. Сколько он длился? Если секунду, то тогда это была случайность. Если три – то вы совершили это специально". Прокурор даже приводил в пример какого-то мультяшного героя, голова которого не знает, что делают его руки. Я не думаю, что этот человек был предвзят. Он просто делал свою работу. Насколько хорошо – судить не мне. Но как нам рассказали, этот прокурор в последние полтора года проиграл только один процесс – наш", - заявил Шокбытов. Мама Азамата Жазира сообщила "Мегаполису", что для оплаты услуг адвоката им пришлось продать квартиру. У Жазиры – трое детей. Младшей дочери три годика. И она несколько месяцев, не видя остальных детей, как могла спасала сына. В том числе и продав квартиру. "Как мне сказала Жазира: "Деньги – это приходящее и уходящее. А сын и дочери будут с тобой"", - рассказал Шокбытов.