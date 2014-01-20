Фото с сайта www.rbcdaily.ru Фото с сайта www.rbcdaily.ru Беспорядки в Киеве: Вооруженные демонстранты громят центр города, сообщает РИА Новости. В результате беспорядков в Киеве ранения получили более 70 стражей порядка. Около 40 работников органов внутренних дел госпитализированы. Ранее сообщалось о 30 пострадавших. Данных о пострадавших среди демонстрантов нет. В милиционеров летят камни, часть митингующих пыталась раскачать один из автобусов, которыми перекрыт путь к правительственному кварталу. Демонстранты подожгли почти всю милицейскую автотехнику, которая преграждает им путь к зданиям правительства и парламента Украины, уцелели лишь несколько транспортных средств. Митингующие бросают в милиционеров "коктейли Молотова", они также используют дымовые шашки, "файеры", деревянные палки, биты, камни и другие предметы. Беспорядки в Киеве (автор RadioSvobodaOrg): Между тем посольство США на Украине призвало демонстрантов и полицию прекратить беспорядки в Киеве. "…Мы призываем к спокойствию и к прекращению любых действий, которые провоцируют или имеют своим результатом насилие", - говорится в сообщении посольства. Американские дипломаты просят правительство Украины немедленно начать переговоры с демонстрантами для предотвращения эскалации насилия. 19 января на Майдане Незалежности (площадь Независимости) собрались около десяти тысяч человек, протестовавшие против политики действующей украинской власти. После восьмой по счету акции сторонников евроинтеграции Украины "Народное вече" люди устроили беспорядки в Киеве: с железными прутами, в касках они выдвинулась к кабинету министров, где стоят милицейские кордоны. Демонстранты начали бросать дымовые шашки, провоцировать, пытаясь прорвать кордон из сотрудников внутренних войск. Напомним, 21 ноября 2013 года Украина приостановила процесс подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Власти объяснили свое решение ощутимым снижением товарооборота с основными партнерами страны - Россией и СНГ, сложной ситуацией в экономике и издержками, которые Украина еще может понести от заключения ассоциации. Действия правительства спровоцировало митинги, получившие название "Евромайдан". Акции протеста продолжаются до сих пор.