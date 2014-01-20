Иллюстративное фото с сайта www.aktau-site.ru Иллюстративное фото с сайта www.aktau-site.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В минувшие выходные в Атырауской области было объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигали до 23 м/с. По данным областного департамента ЧС, в Атырау сильный ветер сорвал кровлю туберкулезно-санаторного интерната для контактных детей №4. Общая площадь снесенной кровли превышает 400 кв.м. К счастью, никто не пострадал. Сейчас на месте работает комиссия, ведутся восстановительные работы.