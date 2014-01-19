С самого утра на Урале, недалеко от Собора Михаила Архангела, началось массовое купание верующих. Ни минусовая температура, ни обильный снегопад не смогли удержать народ от таинства омовения. Люди разных национальностей от мала до велика пришли искупаться к иордани, и выстраивались в длинные очереди, чтобы набрать святой воды. - Готовились к этому празднику с 15 числа, вырубали проруби, нам помогали работники ДЭП, они сделали лестницы, мчсники обезопасили проруби, -. - Мы каждый год стараемся все организовать для людей, ребята наши с прошлого года решили возобновить традицию готовить уху, ставить самовары и угощать людей. В Уральске это особый праздник, наверно, ни в каком другом городе его так не отмечают как у нас. На этот раз на реке было большое скопление народа, что, в свою очередь, не могло не волновать бригады скорой помощи, МЧС и полицейских, следящих за порядком. Во время процесса освящения иордани столпотворение стало угрожающим, под ногами начал трещать лед, и сами церковнослужители попросили верующих взойти на берег, иначе, как они выразились, если что-либо случится, им больше никогда не разрешат проводить сей священный обряд на реке. К слову, возле Храма Христа Спасителя, что находится на проспекте Достык, каждый желающий мог набрать святой воды. Ее сюда доставили на водовозе для удобства и безопасности горожан.