Иллюстративное фото с сайта www.torange.ru Иллюстративное фото с сайта www.torange.ru Пятидесятилетний мужчина насмерть замерз в Актюбинской области, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана. По данным министерства, в минувшую субботу около полудня в четырех километрах от села Нурбулак Алгинского района возле кладбища был обнаружен труп 50-летнего мужчины. "Предположительная причина смерти - переохлаждение", - сообщается на сайте ведомства. Ранее также сообщалось, что близ села Каракаска в степи было обнаружено тело гражданина 1967 года рождения. "Предположительная причина смерти - переохлаждение", - говорится в сообщении. 19 декабря 2013 году в степи насмерть замерз мужчина в Костанайской области. Ранее метеорологи сообщали, что с 18 по 20 января в Казахстане ожидаются метель и заносы на дорогах. По информации, температура воздуха по стране ожидается близкой к средней многолетней. В северной части Казахстана температура будет на 3-5 градусов выше обычной, на юге и юго-западе возможен туман и гололед. На востоке и юго-востоке местами осадки, преимущественно снег, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.