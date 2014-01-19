Фото с сайта kff.kz Фото с сайта kff.kz Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как отметили в пресс-службе ФК «Атырау», 24-летний защитник Софиан АКАУИЛИ подписал контракт с Западно-Казахстанским клубом. До последнего времени он играл в голландском клубе «WillemII». Контракт был подписан после просмотра голландского игрока на учебно-тренировочных сборах в Турции. Софиан АКАУИЛИ принял участие в двух матчах ФК «Атырау» с командами из Турции. Кроме этого, ФК «Атырау» подписал контракты сразу с четырьмя футболистами из Белоруссии – это Михаил АФАНАСЬЕВ, Дмитрий ПАРХАЧЕВ, Павел ПЛАСКОННЫЙ и Филипп РУДИК. Стоит напомнить, что в конце прошлого года главным тренером ФК «Атырау» был назначен белорусский специалист Анатолий ЮРЕВИЧ. Также на просмотре в команде были словацкий и чешский нападающие, но они не подошли клубу. ФК «Атырау» провел свой первый  тренировочный сбор в Турции, сыграв два матча. Один из них завершился вничью, другой команда выиграла с минимальным счетом - 1:0. Следующий сбор пройдет с 21 января по 4 февраля. Планируется провести четыре матча.