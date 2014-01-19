Иллюстративное фото с сайта www.oldflat.ru Иллюстративное фото с сайта www.oldflat.ru Экс-полузащитник "Краснодара" и сборной Армении Маркос Пиззелли подписал контракт с футбольным клубом "Актобе", сообщает Vesti.kz. Подробности сделки, как сообщается на сайте, не разглашаются, однако известно, что трансферная стоимость 29-летнего бразильца оценивается в три миллиона евро. Напомним, в мае 2013 года Маркос Пиззелли перешел в "Крансодар", но закрепиться в команде не смог. На его счету шесть неполных игр в текущем чемпионате России и два гола в двух матчах национального Кубка. Ранее состав казахстанского клуба пополнил еще один футболист, представлявший российский чемпионат. Новичком "Актобе" стал бывший полузащитник "Алании" и сборной Беларуси Ренан Брессан.