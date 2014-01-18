Иллюстративное фото с сайта iunewind.livejournal.com Иллюстративное фото с сайта iunewind.livejournal.com Более 110 человек эвакуировали из снежного заноса в Актюбинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана. По сообщению МЧС Казахстана, 18 января в 04 часа 15 минут на 810 километре автодороги "Самара-Шымкент" из снежного заноса эвакуировано в Актобе пять легковых авто, 28 человек из них - двое детей. Пострадавших нет. 18 января в 04 часов 25 минут в Каргалинском районе на 108 километре автодороги "Актобе-Орск" из снежного заноса эвакуировано 27 автомобилей (21 легковых, 5 газелей,1 автобус), 85 человек, из них - девять детей, люди размешены в здании средней школы поселка Алимбетовка. "Пострадавших нет. Всего по области эвакуировано: 113 человек, из них - 11 детей, 32 единицы техники, в том числе автобус", - говорится в сообщении.