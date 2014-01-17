sk2Это 38-летний подданный Великобритании Барох ПИТЕР, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Официальное место жительства британца - город Лондон, в Уральск он приехал по рабочей визе. Это был его второй ознакомительный визит в нефтедобывающую компанию - ТОО "Жаикмунай". В пресс-службе ДВД сообщили, что в Уральск он прибыл 4 января 2014 года. Все это время он проживал в гостинице "Шагала". Администрация гостиницы не дает каких-либо комментариев относительно произошедшего и не отвечает на самый главный вопрос: "Как малолетние девочки попадали в номер их постояльца?". При этом у гостиницы серьезная охрана, имеется собственная служба безопасности. В то же время сегодня, 17 января, мы получили официальное заявление от "Сhagala group" из Алматы. - 14 января текущего года на территории отеля "Сhagala group" в г. Уральск были проведены следственные мероприятия правоохранительными органами (Абайский отдел г. Уральск). Причиной осуществления данных действий стало возбуждение уголовного дела в отношении гостя отеля, - сообщает пресс-секретарь компании Инна ЛЕБЕДЕВА. Также сообщается, что "Сhagala group" сотрудничает с полицией и очень обеспокоена данной ситуацией. Напомним, полиция Уральска подозревает гражданина Великобритании в изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Есть информация, что подозреваемый не арестован, а находится под подпиской о невыезде.