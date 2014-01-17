sk2Как сообщает пресс-служба ДВД ЗКО, 14 января т.г. на телефон «102» ДВД ЗКО поступило сообщение от жительницы областного центра о том, что она обеспокоена перепиской по сотовому телефону своей дочери - ученицы 6 класса на сексуальные темы. Текст приводим полностью. При проверке сообщения следственно-оперативной группой УВД г.Уральска в номере одной из гостиниц города был задержан 38-летний иностранный гражданин, работающий в одной из нефтегазовых компаний региона, прибывший в г.Уральск 4 января т.г. через г.Атырау из страны европейского региона, который, увидев через окно наряд полиции, попытался уничтожить в номере свою оргтехнику: залил водой и пытался сжечь в микроволновой печи ноутбук, флэшкарты, жесткие компьютерные диски и видеокамеру. На уже восстановленных частично электронных носителях обнаружены файлы с фотографиями сессий порнографического содержания с участием молодых девушек, в том числе несовершеннолетних из числа учениц общеобразовательных заведений г.Уральска и г.Атырау, производившихся иностранцем в гостиничных номерах. По данному факту УВД г.Уральска возбуждено и расследуется уголовное дело по ст.273-1 УК РК - "Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, либо их привлечение для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера". На основании допросов несовершеннолетних участниц данных фотосессий и их показаний о домогательствах иностранца, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.124 УК РК  - "Развращение малолетних". Назначен и проводится комплекс судебных экспертиз. На основании материалов расследования и судебных экспертиз решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении иностранного гражданина. Все следственные действия с участием несовершеннолетних проводятся исключительно в присутствии их родителей и законных представителей, психологов и сотрудников органов образования. Пресс-служба ДВД Западно-Казахстанской области