Иллюстративное фото с сайта www.lada.kz Иллюстративное фото с сайта www.lada.kz Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». С начала года во всех центрах обслуживания населения Атырауской области появились специалисты, которые без проблем начали понимать глухонемых жителей. Раньше этой категории граждан приходилось прибегать к помощи своих родных, знакомых, чтобы объясняться с сотрудниками ЦОНа для получения необходимых консультаций и оформления документов. 15 работников центра обслуживания населения прошли специальные курсы и теперь оказывают консультативные услуги. Как отметили в Атырауском филиале РГП «ЦОН» по Атырауской области, двухмесячные курсы обучения языку жестов глухонемых были проведены при содействии Казахского общества глухих. В дальнейшем в ЦОНах будут продолжены обучающие тренинги для работников. Помимо этого, для людей с 1-ой и 2-ой группы инвалидности, сотрудники ЦОНов выезжают на дом для оформления различных документов.