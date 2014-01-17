Фото с сайта www.publika.uz Фото с сайта www.publika.uz Сегодня Глава государства Нурсултан Назарбаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана "Казахстанский путь -2050: единая цель, единые интересы, единое будущее". Предлагаем Вашему вниманию десятку заявлений, вселяющих оптимизм. 1. В 4,5 раза будет увеличен показатель объёма ВВП на душу населения - с 13 тысяч долларов до 60-ти тысяч долларов. 2. Утверждение здорового образа жизни и кадрово-технологическое развитие медицины увеличит продолжительность жизни казахстанцев до 80 лет. Казахстан станет одним из ведущих евразийских центров медицинского туризма. 3. Будут отменены все инертные правовые нормы, мешающие развитию бизнеса. Малый бизнес станет семейной традицией, передаваемой из поколения в поколение. 4. Будут устранены все барьеры, препятствующие развитию бизнеса в сельском хозяйстве, процессу кооперации фермерства, эффективному землепользованию. 5. Фермеры будут иметь прямой доступ к долгосрочному финансированию и рынкам сбыта без посредников. 6. К 2020 году будет обеспечен 100-процентный охват казахстанских детей от 3 до 6 лет дошкольным образованием. 7. В течение ближайших 3-х лет во всех казахстанских школах будет устранена проблема нехватки учебных мест. 8. С 1 января 2016 года будет повышен размер студенческих стипендий на 25 процентов. 9. С 1 июля 2015 года будет внедрена новая модель оплаты труда гражданских служащих. Она обеспечит повышение зарплаты работникам здравоохранения - до 28-ми процентов, образования - до 29-ти процентов, социальной защиты - до 40-ка процентов. 10. С 1 июля 2015 года размеры социальных пособий по инвалидности и утере кормильца будут повышены на 25 процентов. Источник: ИА "Казинформ"