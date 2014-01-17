Фото с сайта www.amgholidays.net Фото с сайта www.amgholidays.net Нурсултан Назарбаев назвал города, которые станут первыми современными урбанистическими центрами Казахстана. Об этом сообщил Глава государства во время выступления с ежегодным посланием народу "Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее", передает корреспондент Tengrinews.kz. "Первыми современными урбанистическими центрами Казахстана станут крупнейшие города - Астана и Алматы, далее - Шымкент и Актобе", - сказал Глава государства. Ранее Назарбаев заявлял о том, что помимо Астаны и Алматы в Казахстане появятся еще два мегаполиса. Позже он отмечал, что одним из мегаполисов станет Шымкент, а также один из западных городов Казахстана. Нурсултан Назарбаев выступает с посланием во Дворце Независимости, на совместном заседании палат Парламента. Во Дворец Независимости помимо депутатов палат Парламента, представителей правительства, госорганов, приглашены акимы, творческая интеллигенция, религиозные деятели, представители Ассамблеи народа Казахстана, ректоры вузов, молодежные организации, руководители нацкомпаний, дипломатический корпус, Федерация профсоюзов. Президент Казахстана поставил задачу - увеличить продолжительность жизни граждан, а также сделать Казахстан страной с преобладающей долей среднего класса.