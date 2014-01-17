Выставка прошла под названием «Уральский вернисаж». - Инициаторами выступил наш центр и Союз художников России, - сказал директор творческого центра «Ак желкен» Нурберген ДАУЛЕТОВ. На выставке представлены работы художников из Нижнего Тагила. В Атырау российская делегация из 40 человек прибыла из Актобе. - На церемонии открытия выставки должен был присутствовать председатель Нижнетагильского филиала союза художников России, но ему пришлось вернуться на родину в связи с семейными обстоятельствами, - отметил Нурберген ДАУЛЕТОВ. На выставке многих привлекла статуэтка, сделанная скульптором из Нижнего Тагила Анжеликой ЮЖАКОВОЙ. Называется она «Степная красавица». Эта статуэтка ручной работы, созданная литьем из бронзы. Как отмечает художник, очень сложно трехмерное пространство заполнить формой, то есть слепить фигуру со всех сторон. Выставка «Уральский вернисаж» продлится до 26 января.