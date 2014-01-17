Эту информацию нам подтвердили в управлении по борьбе с организованной преступностью ДВД ЗКО. Начальник управления УБОП ДВД ЗКО Армат УРАЗАЕВ информацию журналисту портала «Мой ГОРОД» подтвердил, однако от рассказа подробностей воздержался. Есть информация, что иностранец снимал несовершеннолетних девочек, предположительно 12-13 лет,  на видео в обнаженном виде в своем номере в гостинице «Шагала». Между тем, известно, что 37-летний мужчина является гражданином Великобритании и работает в нефтедобывающей компании «Жаикмунай». Мы обратились за разъяснениями в ТОО «Жаикмунай», где не стали отрицать, что такой инцидент был. Правда, от каких-либо комментариев отказались, мотивируя тем, что идет расследование. Кроме того, известно, что гражданин Великобритании давно проживает в отеле «Шагала» по улице Темира МАСИНА. Там также не отрицают, что инцидент имел место быть. Но сообщать подробности отказались. В представительстве посольства Великобритании в Алматы нам сообщили, что они в курсе происходящего. - Да, мы в курсе, однако мы не комментируем «консульские случаи», - заявила специалист по связям с общественностью Эльмира ВИЛЬДАНОВА.