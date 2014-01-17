Иллюстративное фото с сайта novosti44.ru Иллюстративное фото с сайта novosti44.ru К пяти годам лишения свободы приговорена женщина, ранившая полицейского битой бутылкой из-под водки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Согласно материалам дела, инцидент произошел, когда обвиняемая и двое её знакомых распивали спиртные напитки в районе садоводческого коллектива «Нефтяник-4». Заметившие компанию двое сотрудников полиции сделали замечание, чтобы они покинули место отдыха, так как рядом отдыхали семьи с детьми. В ответ нарушители общественного порядка разразились нецензурной бранью в адрес полицейских, а после того, как стражи порядка решили доставить их в отдел, одна из нарушительниц, разбив бутылку из-под водки, ранила осколком одного из полицейских в предплечье. В деле указывается, что целилась обвиняемая в область лица и шеи, однако полицейский, пытаясь отбить удар, успел подставить левую руку. Суд признал её виновной по ст.321 ч.2 УК РК - "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей" и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на  5 лет. Приговор был оглашен в городском суде №2 и пока не вступил в законную силу.