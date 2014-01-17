Иллюстративное фото с сайта nigrb.ru Иллюстративное фото с сайта nigrb.ru В Актобе судоисполнители возобновили рейды по выявлению водителей, не оплачивающих штрафы за нарушения правил дорожного движения, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Рейды проводятся совместно с сотрудниками управления административной полиции ДВД Актюбинской области. Выявляет автомобиль водителя-должника специальная установка под названием «Поток-М». В течение нескольких секунд программа обрабатывает номера автомобилей, движущихся в транспортном потоке и выдает тех, кто числится в базе должников. Автомобили водителей, имеющих непогашенный административный штраф, будут водворяться на штрафстоянку. По данным департамента по исполнению судебных актов по Актюбинской области, в 2013 году остались неоплаченными штрафы за нарушение правил дорожного движения на сумму около 1,5 миллиарда тенге.