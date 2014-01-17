Иллюстративное фото с сайта news.ngs.ru Иллюстративное фото с сайта news.ngs.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на  гидрометеослужбу. 18 января во второй половине дня ожидается прекращение осадков, температура понизится до 10-15 градусов. В субботу днем будет ясно, температура воздуха составит 10-15 градусов ниже нуля, ночью температура сохранится. - В воскресенье, 19 января, в первой половине дня будет идти снег, слабая метель, - говорит инженер-синоптик Жаннат САТЫБАЛДИЕВА.- Ночью будет 12-17 мороза, в первой половине дня будет 9-14 градусов ниже нуля. Во второй половине дня температура резко понизится до 18-20 мороза. Пик морозов выпадает на 20, 21 и 22 января, днем температура воздуха составит 15-20 мороза, ночью минус 22-27, без осадков.