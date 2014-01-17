По информации ведомства, это произошло 15 января 2014 года. 12 арестованных в ОАЭ казахстанцев получили разрешение покинуть арабское государство и прибыли в Казахстан специальным авиарейсом. В КНБ сообщили, что причины депортации выясняются. "По прибытии в Казахстан указанные лица не задерживались", - сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, о том, что арестованные в ОАЭ казахстанцы после возвращения на родину были задержаны спецслужбами, заявил отец одного из депортированных Бердали УТЕШЕВ. По его словам, группа граждан республики прибыла в РК без жен и детей. "КНБ их сразу же с трапа задержал", - говорил УТЕШЕВ. Арестованные в ОАЭ казахстанцы были, по информации СМИ, сотрудниками фирмы, которая перегоняла машины в Казахстан. Сообщалось о том, что 12 человек задержали 30 октября 2013 года. За неделю до этого арестовали еще одного казахстанца. По факту инцидента внешнеполитическое ведомство РК направило официальный запрос в Объединенные Арабские Эмираты.