Фото Марат абилов© Фото Марат абилов© Президент Казахстана поставил задачу - увеличить продолжительность жизни граждан, а также сделать Казахстан страной с преобладающей долей среднего класса, передает Tengrinews.kz. "Казахстан станет страной с преобладающей долей среднего класса. Следуя глобальной тенденции урбанизации, доля городских жителей достигнет с сегодняшних 55 до 70 процентов всего населения, города и населенные пункты, связанные качественной дорогой, скоростные маршруты всех видов транспорта, ведение здорового образа жизни и развитие медицины позволит увеличить продолжительность жизни казахстанцев до 80 лет и выше", - отметил Назарбаев, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана. Ранее сообщалось, что казахстанцы к 2015 году, по прогнозам Минздрава, будут жить до 70 лет в среднем. "Ожидаемая продолжительность жизни по республике за последние годы выросла более чем на 2,5 года (в 2008 году - 67,11 лет, в 2012 году - 69,61 лет). Госпрограммой развития здравоохранения предусмотрено достичь 70 лет к 2015 году", - сообщала пресс-служба ведомства. По данным ведомства, за последние 10 лет в стране отмечается рост рождаемости почти в 1,3 раза. Естественный прирост населения возрос в 2,1 раза. Материнская смертность снизилась в 3 раза, младенческая, с учетом перехода страны на критерии живо- и мертворождения, рекомендованные ВОЗ, в 1,5 раза.