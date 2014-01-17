Сегодня, 17 января, на первом заседаниирассказал, что в конкурсе по созданию символа области могут принять участие все юридические и физические лица, а также граждане Казахстана любого возраста. Если участнику меньше 18 лет, его работу должен представить законный представитель. Символ области должен отражать историю и особенности развития ЗКО. - У нас нет символа области, поступали, конечно, предложения о логотипах. Но мы хотим, чтобы идея шла главным образом от народа, чтобы мы могли утвердить это всенародно, и чтобы новый логотип стал символом нашей Западно-Казахстанской области, - сказал Бахтияр МАКЕН. По словам замакима, победитель будет объявлен публично и награжден призом или деньгами. К слову, вопрос о вознаграждении еще рассматривается. Работы будут приниматься до 31 января 2014 года. По всем вопросам обращаться в управление внутренней политики ЗКО по адресу: ул. Ж. Молдагалиева, 19, или по телефону: 8(7112)51-39-75.