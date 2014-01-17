Иллюстративное фото с сайта ko44.ru Иллюстративное фото с сайта ko44.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По данным областного управления сельского хозяйства, поголовье крупного рогатого скота в области составляет более 145 тысяч. Хотя в начале прошлого года их численность была на отметке 149 тысяч голов. Помимо крупного рогатого скота сократилось количество овец и коз на 27 тысяч голов, лошадей уменьшилось на 700, а верблюдов на 1700 голов. В областном управлении сельского хозяйства не понимают причин. Крестьянским хозяйствам оказывается всяческая помощь со стороны государства, но результатов не видно. В прошлом году из местного бюджета было выделено 327 миллионов тенге на поддержку сельхозтоваропроизводителей. Помимо этого десять племенных хозяйств области получили с областного бюджета субсидии на сумму 472 миллиона тенге. Это не считая республиканского бюджета. В ушедшем году на поддержку племенных хозяйств государственная казна выделила 285 миллионов тенге.