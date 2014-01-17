Иллюстративное фото с сайта auto.tsn.ua Иллюстративное фото с сайта auto.tsn.ua Компания Toyota рассекретила на моторшоу в Детройте концептуальное спорткупе FT-1 (от слов «Future Toyota» – «будущая Тойота»), которое демонстрирует в каком направлении будет развиваться стилистика моделей японского производителя. В ближайшее время виртуальная версия этого прототипа также дебютирует в гоночном симуляторе Gran Turismo 6, где машину можно будет опробовать на японском автодроме Fuji Speedway, информирует Motor.ru. «Не так давно глава компании Акио Тойода призвал дизайнеров создавать автомобили, которые бы вызывали у людей яркие эмоции, – заявил президент калифорнийского центра «Тойоты», где разработали прототип, Кевин Хантер. – Его послание было предельно простым: «Сделайте машины классными». И нашей задачей стало подготовить ответ на это требование, создав флагманский спорткар». По словам дизайнеров FT-1, при создании прототипа они вдохновлялись такими автомобилями, как 2000GT, Celica, Supra, MR2 и GT86. Кроме того, на внешность этой машины оказали влияние концепты FT-HS и Lexus LF-LC. В компании также добавили, что работать над этим проектом в компании начали еще два года назад. Особенностями FT-1 в «Тойоте» называют переднемоторную компоновку, задний привод, сдвинутый максимально к задним колесами пассажирский отсек, а также большую площадь остекления для лучшего обзора. Кроме того, машина получила проекционный дисплей и рулевое колесо, похожее на аналогичный элемент болидов "Формулы-1". О возможности серийного производства аналогичного автомобиля пока не говорится. Ранее сообщалось, что подобная машина может появиться на конвейере в качестве преемника модели Supra. Предполагается, что его построят на модернизированном шасси купе GT86 и оснастят гибридной силовой установкой.