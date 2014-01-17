В ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС ЗКО стартовала спартакиада по десяти видам спорта. Открытие спартакиады началось с зимнего вида. В этом году пожарные подразделения участвовали в состязаниях по ринг-бенди (мини-хоккей с мячом). 16 января стартовал первый день спортивного состязания: первыми на поле встретились команды пожарной части №7 (п.Круглоозерное) и пожарной части №3. Не смотря на мороз, игры прошли хорошо. Друзья и коллеги пришли поболеть на поле. Хоккейные соревнования будут проходить в течение трех дней, принимают участие в них коллективы городских пожарных частей, специализированного отряда и ПЧ №8 города Аксай Бурлинского района. Также пожарные будут состязаться в лыжной гонке, а затем примут участие в региональной зимней спартакиаде МЧС РК в Актобе.