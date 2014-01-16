Сегодня, 16 января, аким сельского округа отчитался перед жителями за год работы. На отчете присутствовал также и аким города Алтай КУЛЬГИНОВ. Жителей больше всего интересовали вопросы, связанные с ремонтом дорог, строительством детского сада и ремонтом центра внешкольной работы. - На собрание, которое проводилось в прошлом году, мы с вами решили ремонтировать 2 улицы - Чикалова и Шоссейную. На сегодняшний день выделено 50 миллионов на ремонт дорог по этим улицам, - говорит Тимур АШИГАЛИЕВ. - Этот ремонт будет делаться поэтапно, не сразу. В прошлом году был сделан капитальный ремонт желаевской трассы. Это огромный шаг вперед. Как только установиться погода, будет проложен еще один слой асфальта. Что касается детского садика, то потребность в нем действительно имеется. С каждым годом детей здесь у нас становится все больше и больше. И это не может не радовать. Проектно-сметная документация была разработана, но не было финансирования и документы устарели. Сейчас выделено 2 миллиона на разработку новой документации. Сам детский садик планируется построить на сумму 260 миллионов тенге. Также аким отметил, что в прошлом году жители поднимали вопрос о необходимости детского стоматолога. - С 2014 года детский стоматолог будет приезжать к нам,- сообщил Тимур АШИГАЛИЕВ. Тимур АШИГАЛИЕВ акимом Желаевского сельского округа был избран 9 августа прошлого года, До этого он руководил поселком Деркул.