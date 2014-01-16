Сегодня, 16 января, стало известно, что Ерлану БАЙЧЕРКЕШЕВУ изменили меру пресечения. - Как только горсуд вынес решение об аресте, мы подали жалобу в областной, - рассказал "МГ" Асан АРЫСТАНОВ, адвокат обвиняемого. - Нашими доводами было, что Ерлан имеет постоянное место жительства, живет с родителями, скрываться от суда и следствия не намерен. Также была положительная характеристика с места работы. Суд поддержал нашу жалобу, и ему изменнили меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Напомним, ЧП случилось 5 января. По данным следствия, следователь ДБЭКП Ерлан БАЙЧЕРКЕШЕВ, находясь в состоянии алкогольного опьянения средней тяжести, двигался по путепроводу в районе депо на автомашине Hyundai Tucson в северном направлении и наехал на телефонный столб, после чего съехал с моста и допустил столкновение со стоявшим автомобилем «Лада». Примерно в 8.30 в связи с ДТП он был доставлен сотрудниками дорожно-патрульной полиции в центр временной адаптации и детоксикации для проведения медосвидетельствования. В холле этого центра старшина полициипопросил БАЙЧЕРКЕШЕВА прекратить разговаривать по телефону, на что тот не отреагировал. Байчеркешев заявил, что является представителем власти и в данный момент находится при исполнении служебных обязанностей. Затем он нанес удар головой и два удара рукой в лицо командиру отделения АМИРУЛЫ. Сам БАЙЧЕРКЕШЕВ считает, что случайно задел полицейского, когда пытался отобрать у него свой телефон. Решением суда он был арестован 8 января.