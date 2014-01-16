Иллюстративное фото с сайта www.beturbo.kz Иллюстративное фото с сайта www.beturbo.kz Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Футбольный клуб «Атырау» провел в Турции второй матч в рамках учебно-тренировочного сбора. В этот раз атырауские футболисты встречались с командой третьей лиги Турции – «Ankara yeni mahala beladiyasi». Счет матча 1:0 в пользу казахстанских футболистов. Единственный гол забил нападающий «Атырау» Сергей ГРИДИН. Кстати, это форвард, ранее игравший в составе «Актобе», находится на просмотре команды. Напомним, в первом матче ФК «Атырау» сыграл вничью (0:0) с командой «Бартинспор». Через два дня ФК «Атырау» завершает свой первый учебно-тренировочный сбор.