Иллюстративное фото с сайта chudetstvo.ru Иллюстративное фото с сайта chudetstvo.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Атырауском областном роддоме на свет появилась тройня. Событие для региона обычное, если не считать, что женщина, родившая малышей, прошла через процедуру ЭКО - экстракорпорального оплодотворения. На свет появились мальчик и две девочки. В искусственном оплодотворении в последнее время нуждаются все больше супружеских пар. В Атырау, к примеру, по данным областного управления здравоохранения, на учете стоят около 300 женщин и 45 мужчин. Это первый случай появления на свет малышей в этом году таким методом. И, скорее всего, не последний, уверяют медики. В прошлом году для Атырауской области было выдано 30 квот для прохождения ЭКО. Напомним, что первое искусственное оплодотворение было проведено в 1993 году бельгийскими учеными.