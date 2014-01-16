Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» с места событий. Сегодня во второй половине дня автор скандального обращения к акиму города Алтаю КУЛЬГИНОВУ Александр НАЙДЕНОВ свое творение забелил под чутким наблюдением сотрудников полиции. - Вот обещали помочь, - говорит Александр Николаевич за своей работой. - Кто обещал? - спрашиваю. - Вон, полицейские… В это время неподалеку от дома находились четверо сотрудников полиции. Между тем, на это обращение ответили в акимате. - Житель города Александр Николаевич НАЙДЕНОВ решил достучаться до власти путем использования своей стены, где он написал краской свое обращение, - сказал заместитель акима Уральска Галым УРЫНГАЛИЕВ. - Хочу заверить всех жителей города, что власти у нас всегда доступны. Акимом города, заместителями акима города, структурными подразделениями проводится прием граждан по всем интересующим их вопросам. Двери акимата всегда открыты. По словам замакима, Александр НАЙДЕНОВ к ним ранее не обращался.