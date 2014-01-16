В 2013 году в областную детскую больницу поступило 7032 ребенка, а в 2012 году боле 5000 детей. - Самая острая проблема на сегодня - это увеличение травм у детей,- говорит Марат ЖУМАБАЕВ.- Все это из-за беспечности родителей и отсутствия надзора за детьми. Я 16 лет работаю детским травматологом и могу сказать, что сейчас родители лишний раз на улицу не могут выглянуть на улицу, проверить как там их ребенок. Бывают что эти же дети приходят и повторно. Раньше детские травматологи отдыхали зимой, дети в школе заняты, бывали редкие случаи, но не в таких количествах. Только летом больницы становились переполненными, сейчас все наоборот. За 2013 год проведено 152 мелких амбулаторных операций, 15 пункций, наложено 1044 гипсовых повязок. Привит 271 ребенок укушенный животным, стационарно - 300. Мы оказываем стационарную помощь на 15 коек, за год в стационаре лежали 604 больных, по сравнению с прошлым годом это на 100 человек больше, - рассказал Марат ЖУМАБАЕВ. - Было проведено 473 операции, 5 пациентов были на противоожоговых койках, 141 пациент поступил с тяжелыми ожогами. Было проведено 118 операций по ожогам. В связи с чем увеличились травмы, я не могу сказать, говорят с увеличением населения области и города, но детское население за 2-3 года уменьшилось. Большое количество травм приходится на переломы верхних конечностей. Эти цифры только по одной нашей детской больнице. Самый опасный возраст 1-3 года и 5-7 лет. Стоит отметить, что с 1 января резко выросло число обратившихся в травмпункт людей. С 1 по 15 января в травмпунтк обратилось 1800 взрослых. В настоящее время в отделении травматологии находится 50 человек. - 50% пожилых люди лежат в больнице с переломами шейки бедра. Для пожилых людей это очень тяжелый перелом, так как человек может остаться прикованным к постели, - говорит