Труп европейской внешности нашли сегодня рано утром на улице. Тело мужчины обнаружили случайные прохожие между зданием районного военкомата и домом-интернат для престарелых людей. По словам, труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу. - О том была ли смерть насильственной, будет ясно после судмедэкспертизы, - сказал начальник РОВД. Напомним, во второй части села Переметное в селе Калининское всего дня назад убили предпринимателя. Сейчас в село приехали сотрудники комитета криминальной полиции МВД РК. Но пока преступники остаются на свободе.