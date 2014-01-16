peremetnoeОб этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на начальника Зеленовского РОВД Ербола СИДАГАЛИЕВА. Труп европейской внешности нашли сегодня рано утром на улице. Тело мужчины обнаружили случайные прохожие между зданием районного военкомата и домом-интернат для престарелых людей. По словам начальника Зеленовского РОВД Ербола СИДАГАЛИЕВА, труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу. - О том была ли смерть насильственной, будет ясно после судмедэкспертизы, - сказал начальник РОВД. Напомним, во второй части села Переметное в селе Калининское всего дня назад убили предпринимателя Виталия КАРКУЛУ. Сейчас в село приехали сотрудники комитета криминальной полиции МВД РК. Но пока преступники остаются на свободе.