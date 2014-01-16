Александр Николаевич НАЙДЕНОВ решил достучаться до власти посредством собственного дома - свое послание он написал краской утром 16 января. До такого неординарного обращения к власти его довело соседствующее с его домом кафе «Иргиз». Автор поясняет, что все остальные методы оповещения не имели откликов. На стене он краской написал следующее: «Алтай! Обозначьте время в кафе «Иргиз». Всю ночь драка. На дом порожнятся! Стекла бьют. Покоя никому нет. Караул». Казалось, это обращение адресовано к хозяину кафе, но выяснилось, что Александр НАЙДЕНОВ по имени обращается к акиму города Алтаю КУЛЬГИНОВУ. - Я обращался в прокуратуру, наряд полиции вызывал из-за криков и стонов, исходящих из кафе. Мало того, что посетители этого заведения испражняются на его дом, под окнами. Это невозможно больше терпеть! - заявил Александр НАЙДЕНОВ. По его словам, полиция увозила нарушителей порядка, но в корне проблему не решала, поскольку с наступлением ночи всё повторялось вновь. Хозяин дома рассказал, что его дом находится стеной к стене к кафе «Иргиз» и владельцы общепита посчитали его владение помехой для развития бизнеса, поскольку они обратились к НАЙДЕНОВУ с предложением о выкупе жилой территории. - Мне предложили выкупить дом за 40 000 долларов, я не согласился. Слишком маленькая цена за кирпичный дом с баней и огородным участком. Да еще находится в центре города. Корреспондент портала «Мой ГОРОД» обратился за комментариями к администрации заведения, но та отказалась что-либо объяснять. Алексей ЕГОРОВ Фото автора